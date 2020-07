1 z 8 Dalej Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 claudia schiffer Maja Kołodziejczyk 3 godziny temu 1 z 8 Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Sprawdź, jak zmieniła się na przestrzeni lat Claudia Schiffer w tym roku skończy 50 lat. Tak zmieniła się od początku kariery Claudia Schiffer jest jedną z najsłynniejszych modelek lat 90. Chociaż ikona mody w tym roku kończy już 50 lat, jej uroda nadal zachwyca. Getty Images Claudia Schiffer w tym roku skończy 50 lat. Tak zmieniła się od początku kariery Claudia Schiffer urodziła się 25 sierpnia 1970 roku w Rheinbergu, jako córka Gudrun i Heinza Schifferów. Jej ojciec był adwokatem, a w młodości Niemka również marzyła o karierze prawniczej. Wszystko zmieniło się jednak w październiku 1987 roku, gdy wraz ze znajomymi poszła na imprezę w Düsseldorfie, gdzie przykuła uwagę agenta modelek Michela Levatona, który zaproponował jej kontrakt. W wieku 17 Claudia Schiffer wyjechała do Paryża, gdzie zaczęła pracę jako modelka, a w ciągu zaledwie dwóch lat jej twarzy pojawiła się na pierwszych stronach 700 modowych magazynów. Dziś imię blondwłosej Niemki widnieje nawet w księdze rekordów Guinessa, gdyż to właśnie ona najczęściej pojawiała się na okładkach czasopism na całym świecie. Claudia Schiffer – jak zmieniła się na przestrzeni lat? Na początku swojej kariery Claudia Schiffer była porównywana do Brigitte Bardot. Jej subtelną urodę pokochały tłumy i Niemka szybko stała się jedną z najlepiej zarabiających modelek na świecie obok Tyry Banks, Heidi Klum czy Gisele Bündchen. W swojej karierze reklamowała kultowe domy mody, takie jak Chanel, Versace i brała udział w pokazach takich projektantów jak Christian Dior, Dolce&Gabbana, Ralph Lauren czy Valentiono. W tym roku Claudia Schiffer skończy 50 lat, a jej uroda nadal zachwyca. Przypominamy, jak zmieniła od początku swojej kariery. Dalej Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze