Nosisz głównie czarną bieliznę? To wiele o tobie "mówi"

Kolory odgrywają w życiu ogromną rolę. W końcu każdy z nas ma swoje ulubione, które wybiera np. w przypadku noszonych ubrań. Co więcej, dzięki nim poniekąd zdradzamy, jacy jesteśmy oraz co lubimy. To dotyczy m.in. wybieranej przez nas bielizny, a konkretnie jej koloru, który nosimy najczęściej. Sprawdź, co oznacza noszony przez ciebie kolor.