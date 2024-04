Nowoczesna klasyka i szlachetna jakość – mistrzowski duet, który tworzy miejski styl

Marka Patrizia Aryton swoją kolekcją kapsułową "Summer in the City" zabiera nas w wymarzoną podróż do Lizbony, udowadniając, że projekty te idealnie komponują się z miejskimi pejzażami, niezależnie od szerokości geograficznej.

Kolekcja "Summer in the City" celebruje letnią elegancję, inspirowaną podróżą w poszukiwaniu ponadczasowego stylu. Kieruje spojrzenie w stronę miejskich ulic, będących dzisiaj nieocenioną bazą stylizacyjnych inspiracji. To interpretacja miejskich, letnich stylizacji. Bazą kolekcji są naturalne tkaniny i dzianiny, takie jak len, bawełna, jedwab. Dzianiny charakteryzują luźne, fantazyjne sploty o ażurowym charakterze. Błysku tkaninom dodają lureksowe nitki oraz guziki z surowców naturalnych (macica perłowa). Zapowiedź lata oparta jest na palecie kolorów ziemi. Zaczynając od czystej bieli, po świetliste beże i brązy. Kolekcję zwieńcza energetyczna czerwień przywodząca na myśl odcienie sycylijskich pomarańczy.









[1/5] Źródło zdjęć: © materiały partnera

Wiodącym modelem jest tutaj garnitur – od dwurzędowych białego, czerwonego czy brzoskwiniowo-różowego przez trzyczęściowy lniany w kolorze naturalnym, którego każdy element sprawdzi się świetnie jako osobna część stylizacji. Na uwagę zasługuje jednorzędowy garnitur o lekko rozkloszowanej marynarce ze spodniami zakończonymi rozcięciami, którego brązowo-beżowy kolor podkreśla lureksowa nitka. Wszystkie modele skrojone są w sposób delikatnie oversize’owy, tak żeby nie zaburzać proporcji figury, a jednocześnie stworzyć przestrzeń, w której ciało może oddychać w gorące letnie dni.

"Summer in the City" to także okazja, żeby wyjść poza ramy doskonale skrojonych marynarek. Wśród dostępnych w kolekcji propozycji nie mogło zabraknąć idealnej na lato w mieście slip dress w wersji maxi, w kolorze białym. Biały jest też kombinezon o niestandardowym, niezwykle współczesnym kroju, wykończony elementami inspirowanymi klapą marynarki czy charakterystycznym dla szmizjerki paskiem. Drugi z kombinezonów stworzony został z brązowego jedwabiu i wyposażony w nadające mu nowoczesnego charakteru ściągacze przy nogawkach i w pasie.

Nowa kolekcja kapsułowa to także coś dla fanek casualu. Na przykład oversizowe białe spodnie i koszula maxi, w długości za kolano, która może być noszona także samodzielnie jako letnia sukienka. Na ciepłe zachody słońca, zarówno te miejskie, jak i weekendowe, świetnie sprawdzą się dzianinowe szorty i bluza w tym samym kolorze, wyposażona w głęboki dekolt i obszerny kaptur.











[1/6] Źródło zdjęć: © materiały partnera

Summer in the City to odpowiedź na potrzeby współczesnych kobiet, które w biegu codzienności pragną czuć się wyjątkowo w ponadczasowych modelach. Letnie total looki, bazujące na lekkich garniturach i kombinezonach o wyjątkowych formach, są kwintesencją miejskiego szyku. Odzwierciedlenie aktualnych trendów w fantazyjnych splotach dzianin sprawia, że kolekcja emanuje nowoczesnością.

Kolekcja jest dowodem na to, że najlepsza jakość i praktyczność mogą iść w parze, tworząc idealne tło dla letnich eskapad. Dostępna od 8 kwietnia w salonach firmowych marki Patrizia Aryton i na patriziaaryton.pl

Materiał sponsorowany przez