Nudne jeansy to już przeżytek. Nosi spodnie, które wydłużają nogi

Trzeba przyznać, że jasne kolory pasują Kasi Cichopek, a ten look jest idealny na casualowe spotkania. Jedynym mankamentem stylizacji jest długość spodni, które mogą zahaczać o ziemię, a także przysłaniają buty. To również nie uszło uwadze obserwatorom aktorki: "Ale bucików nie widać" - napisała jedna z fanek.

Dodaj trampki lub sneakersy oraz krótki top — sportowy look gotowy. Możesz też zdecydować się na kolorową marynarkę i spodnie o kroju mom jeans lub na odwrót — szerokie, garniturowe spodnie dopasować do eleganckiej koszuli i skórzanej ramoneski. Możliwości jest wiele, a jedynym ograniczeniem będzie wyobraźnia.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!