Obowiązek zakrywania twarzy. Co można zrobić, aby lepiej oddychać w maseczce ochronnej?

Jak się okazuje, skuteczna maseczka ochronna to taka, w której oddycha nam się nieco gorzej. Paradoks ten można łatwo wytłumaczyć – w końcu osłonka nie może zapewniać całkowitego przewiewu. Nie oznacza to jednak, że nie możesz nauczyć się lepiej oddychać w wybranej maseczce ochronnej. Jak sobie poradzić z nabieraniem powietrza pod warstwą materiału?

Jak lepiej oddychać w maseczce ochronnej – praktyczne wskazówki

Ze względu na fakt, że nigdy wcześniej nie byliśmy zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych czy ogólnie zakrywania twarzy w miejscach publicznych, nie zwracaliśmy uwagi na to czy oddychamy nosem, czy ustami. Jak się okazuje, w przypadku regularnego noszenia maseczek ochronnych sposób oddychania jest bardzo ważny. Cennej rady dotyczącej lepszego oddychania pod warstwą materiału udzieliła dr Elżbieta Dudzińska w jednym z wywiadów:

"Wydech przez nos chroni nas częściowo przed koronawirusem, czyli wzmacnia ten filtr, jakim jest maseczka. A przede wszystkim poprawia kondycję płuc, poprawia pobór tlenu, uruchamia przeponę i, co jest bardzo ważne, pogłębia odpowiedź relaksacyjną organizmu, czyli buforuje nieco ten stres, którego wszyscy doświadczamy z racji istniejącej sytuacji" – powiedziała ekspertka.

Pamiętaj, aby przede wszystkim oddychać spokojnie za pomocą przepony. Najważniejsze jednak jest to, aby przestawić się na oddychanie przez nos, gdy masz na twarzy maseczkę.

Jak lepiej oddychać w maseczce ochronnej – pamiętaj o nosie

Chcąc lepiej oddychać w maseczce ochronnej, powinnaś zwrócić uwagę na proces zachodzący w nosie. Poza nawilżeniem oraz ociepleniem, w nozdrzach dochodzi do tzw. odkażania powietrza. Wszystko dlatego, że w nosie znajduje się tlenek azotu, który oczyszcza powietrze uruchamiając naczynia krwionośne i przeponę. Tym samym zapewnisz sobie lepsze oddychanie w maseczce oraz uchronisz się przed działaniem szkodliwych czynników.

Oddychanie w maseczce ochronnej – astma

W przypadku osób chorych na astmę mogą one nosić maseczki ochronne bez żadnych obaw. Jednakże, gdy cierpią na poważne zaburzenia w oddychaniu, wówczas powinny z nich zrezygnować dla własnego dobra. Zgodnie z postanowieniem Ministra Zdrowia, z obowiązku noszenia maseczki są zwolnione m.in. dzieci do 4. roku życia oraz osoby niezdolne do samodzielnego zakrywania nosa i ust, a także chorzy z poważnymi trudnościami w oddychaniu.