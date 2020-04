Koronawirus w Polsce. Jak zakrywać twarz w miejscach publicznych? Nie tylko maseczki będą pomocne

Nim nowe zarządzenie wejdzie w życie, rząd ma wskazać konkretne sytuacje, kiedy zakrywanie twarzy będzie obowiązkowe. Choć do tej pory była mowa o wyjściu z domu do przestrzeni publicznej, zaczęły pojawiać się także pewne nieścisłości. Resort zdrowia zapewnił, że jeszcze przed czwartkiem zostaną opublikowane objaśnienia związane z nowymi przepisami zakrywania twarzy.

Zakrywanie twarzy w miejscach publicznych – wskazówki

W ubiegłym tygodniu podczas konferencji prasowej minister Łukasz Szumowski poinformował o wprowadzeniu nowego obowiązku w ramach środków bezpieczeństwa. Tym sposobem od 16 kwietnia, każda osoba wychodząca z domu musi zakrywać swoją twarz w przestrzeni publicznej. Dzięki temu ochronimy zarówno siebie, jak i najbliższe otoczenie. Wszyscy muszą zasłonić usta i nos na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług czy w pracy. Minister Szumowski wyjaśnił również, że nie musimy zaopatrywać się w maseczki ochronne – może być to szalik albo chustka. Przede wszystkim profesjonalne maseczki są przeznaczone dla osób pracujących w służbie zdrowia, dlatego też pozostałe osoby muszą samodzielnie poradzić sobie z szukaniem alternatywnego rozwiązania.

Zakrywanie twarzy – jak jeszcze się ochronić?

Minister Szumowski zapewnił, że zarówno szalik, jak i chusta mogą skutecznie zakryć twarz, ale po powrocie do domu należy szybko wrzucić je do prania. Podczas ostatniej konferencji, premier Mateusz Morawiecki przypomniał także o wspieraniu lokalnych firm, które produkują maseczki ochronne albo o samodzielnym uszyciu tego typu masek. Coraz więcej osób wykorzystuje do tego celu bawełniane koszulki, z których wycinają osłonki. Pamiętaj, że nawet najlepsza maseczka ochronna nie zagwarantuje pełnego bezpieczeństwa – zakrywanie twarzy ma być sposobem na ograniczenie emisji koronawirusa.