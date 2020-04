Maseczki ochronne wielorazowe - jaką wybrać?

Częste i dokładne mycie rąk, zachowanie dwumetrowego odstępu od innych, unikanie wychodzenia z domu i odpowiednia dezynfekcja – to tylko niektóre zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzone w obliczu pandemii, do których dołącza zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej. Chociaż możemy zakryć twarz szalikiem czy chustą, zdecydowanie wygodniejszą opcją będzie maseczka ochronna, której noszenie będzie bardziej komfortowe, szczególnie w coraz cieplejsze, wiosenne dni. Planujesz zakup maski na twarz? Koniecznie zapoznaj się z podstawowymi rodzajami maseczek i oznaczeniami, które mogą wprowadzić Cię w błąd!

Najpopularniejsze i najtańsze są maseczki jednorazowe, zwane też chirurgicznymi. Tego typu maski są wykonane z włókniny polipropylenowej, która co prawda chroni przed zarażeniem koronawirusem i innymi drobnoustrojami przenoszonymi drogą kropelkową, ale tylko przez godzinę. Po upływie 60 minut jednorazową maseczkę należy zdjąć i wyrzucić do kosza.

Większą trwałością wyróżniają się maseczki wielorazowe, które możemy nosić nawet przez kilka godzin w ciągu dnia i korzystać z nich przez wiele miesięcy. Oznaczenie R w opisie produktu informuje o możliwości noszenia maseczki przeciwpyłowej wielokrotnie. Z kolei NR oznacza, że mamy do czynienia z maseczką jednorazową. Ale którą maskę wielorazową wybrać, by mieć pewność, że spełni swoją funkcję?

Najtrwalsze, najskuteczniejsze, a zarazem najbardziej korzystne cenowo będą z kolei materiałowe wielorazowe maseczki ochronne, których największy wybór znajdziemy na domodi.pl . Maski tego typu są uszyte z bawełny, dzięki czemu nie utrudniają oddychania i nie powodują dyskomfortu nawet podczas długotrwałego noszenia. A fakt, że możemy je kupić już za kilka złotych, sprawia, że bez trudu zaopatrzymy się w kilka modeli do noszenia na zmianę. Musimy bowiem pamiętać, że wielorazową maseczkę ochronną trzeba prać w temperaturze 60-90 stopni.

-Zasłanianie ust i nosa to konieczność w obliczu pandemii, ale wybór maski w ulubionym kolorze czy w ciekawy print pozwoli nam szybciej przyzwyczaić się do nowego obowiązku. – podpowiada Patrycja Kierepka z redakcji portalu Domodi.

Róż? Błękit? Kwiaty? A może panterka? Bez względu na to, jaki kolor i wzór maseczki ochronnej wybierzemy, najważniejsze, by odpowiednio z niej korzystać, a co za tym idzie – skutecznie chronić siebie i innych!