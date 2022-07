Od pracy na targu po światowe wybiegi. Tak wyglądały początki kariery Natalii Vodianovej

Kiedy Vodianova miała 16 lat, jej matka zapisała ją do szkoły modelek - wiedząc, że córka ma spore predyspozycje do tego zawodu. To tam została zauważona przez jednego z agentów z Paryża, który postawił jej warunek - zabierze ją ze sobą do stolicy Francji, jeżeli w trzy miesiące nauczy się języka angielskiego. Vodianova stwierdziła, że nie ma nic do stracenia. Od zawsze lubiła wyzwania, więc i tego od razu się podjęła.