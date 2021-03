Odebrano matce dwoje dzieci. Wszystko przez to, że są otyłe

Daily Mail przytacza słowa sędzi, która wydała wyrok w sprawie. "Zgadzam się z tym, że trudno jest zmuszać nastolatków do działania w określony sposób, ale oczywiście, gdyby zdrowe nawyki były zaszczepiane w dzieciach od najmłodszych lat, teraz nie trzeba byłoby stosować żadnego przymusu. Dzieci nie były konsekwentne w ćwiczeniach. Choć trwał lockdown, to można było ruszać się w domu" - powiedziała sędzia z sądu rodzinnego w Sussex.

„Matka zgadzała się, by dzieci podjadały słone przekąski i lody i lodów, co nie jest dla dzieci dobrym wzorcem. Kobiecie nie udało jej się zaszczepić dzieciom nawyków zdrowego odżywiania, ćwiczeń i dbania o siebie. Nie przypisuję matce winy moralnej, moją decyzją kierowała troska o zdrowie dzieci. Zdaję sobie sprawę, że jest to poważny, zmieniający życie wyrok, z którym wiele osób może się nie zgodzić, uznając, że kwestie otyłości są kwestiami wyboru i stylu życia" - przytacza słowa sędzi portal Daily Mail.