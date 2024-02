Nietypowa uroczystość w Kielcach. Przed ołtarzem staną pojedynczo

Wyróżnia je jednak to, że do ołtarza nie idą z mężem, a same i twierdząco odpowiadają na zadane przez biskupa pytanie: "Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?". Składając śluby, zobowiązują się do życia w czystości do końca życia. Otrzymują też obrączkę i brewiarz.