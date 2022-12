"Moim mężem jest Jezus". Oto jak żyje dziewica konsekrowana

Jedyny ślub, jaki składałam, to ślub czystości. Nie składałam ślubów posłuszeństwa ani ubóstwa. To obejmuje mnie tylko jako tzw. rada ewangeliczna tak jak każdą osobę wierzącą. Nasz stan wiąże się też z tym, że jesteśmy zobowiązane do odmawiania brewiarza, jutrzni i nieszporów, do uczestnictwa we mszy, w miarę możliwości codziennie, i do podejmowania zaangażowania w Kościele, jeśli to możliwe.