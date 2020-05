Ognisko koronawirusa w ośrodku dla uchodźców na Targówku: 111 kobiet i dzieci jest zagrożonych

W ośrodku dla cudzoziemców na Targówku w Warszawie przebywa 111 osób. To kobiety i dzieci, które uciekły z Czeczenii. 22 maja wykryto tam pierwszy przypadek koronawirusa . Po przeprowadzeniu testów okazało się, że nosicielami są 32 osoby. Trzy zostały hospitalizowane.

Koronawirus w Warszawie: kobiety z dziećmi pozostawione bez pomocy

W reakcji na informację o liczbie zakażonych, Urząd ds. Cudzoziemców w porozumieniu z sanepidem zdecydował, że ośrodek zostanie objęty kwarantanną. Oznacza to, że w budynku zamknięto 111 kobiet z małymi dziećmi. Pracownicy socjalni zostali odesłani do domu. Na terenie budynku pracuje na zmianę dwoje ochroniarzy. Z zewnątrz pilnowany jest przez policję, która nie wpuszcza nikogo na teren ośrodka, poza ratownikami medycznymi.

Jak donosi Oko.press sytuacja w ośrodku jest trudna. Chorzy i zdrowi mieszkają razem, jest więc duża szansa na wtórne zarażenia. Pracownicy medyczni pojawili się raz, a osoby, które mają problem z oddychaniem proszone są o zgłaszanie się do ochrony. To ochroniarze decydują, czy wezwać karetkę do ośrodka.