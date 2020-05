Przemysław Kossakowski prosi o pomoc dla fundacji. "Senior w Koronie" potrzebuje wsparcia.

Seniorzy w okresie pandemii są w największej grupie ryzyka. Od początku izolacji powstało wiele organizacji i fundacji, by pomagać starszym ludziom nawet w najprostszych czynnościach, by ograniczyć ich wychodzenie z domu.

Przemysław Kossakowski pomaga w fundacji

Podróżnik przytoczył historie, które wzruszają. "Pan Władek, schorowany, cierpiący mężczyzna, z niezrealizowaną receptą na zastrzyki przeciwbólowe, których nie miał mu kto kupić i nie miał kto zaaplikować. Pani Krystyna tak bardzo szczęśliwa, że może komuś otworzyć drzwi. Ma wadę słuchu. Uśmiechała się i zapewne nie zrozumiała połowy z tego, co do niej mówimy. Na koniec odwiedziliśmy Pana Zygmunta. 'Senior w Koronie' działa według jasnych zasad i tego dnia wolontariuszki, którym towarzyszyłem, musiały przeprowadzić weryfikację dochodów. Pan Zygmunt pokazał odcinek emerytury, za którą musi przeżyć miesiąc w stolicy europejskiego kraju. Zrobiłem mu zdjęcie" - opisywał.

Partner Martyny Wojciechowski prosił o wsparcie fundacji, która powstała spontanicznie po to, by pomagać. Link do zbiórki organizacji znajduję się tutaj.