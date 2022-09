"Ojciec tylko leżał i robił pod siebie". Gdy umarł, odetchnęła z ulgą

Również niewiele dzieci rozważa, by rodzica "oddać do domu opieki". Panuje przekonanie, że to nielojalność wobec ojca czy matki. Karolina Jurga proponuje, by tę narrację zmienić. - Słowa "oddać" lub "umieścić" rodzica w domu opieki proponuję zamienić na "przeprowadzić", "zamieszkać" - zachęca psycholożka. - To zupełnie zmienia postrzeganie, kiedy powiemy, że "przeprowadziliśmy mamę do domu opieki", a nie "oddaliśmy mamę do domu opieki".