Bała się oddać mamę do domu opieki. Dopiero, gdy tam trafiła, odżyła ich relacja

– Wiem, co ludzie myślą o oddawaniu rodziców do domu opieki. Że to okrutne i bezlitosne podejście. Wiem, bo sama kiedyś myślałam podobnie. Dziś już wiem, że mówienie o "oddaniu" nie jest w porządku. A często to najlepsze możliwe rozwiązanie – mówi Małgorzata, która przed paroma laty stanęła przed dylematem, kto powinien zająć się jej 78-letnią matką. – Urodziła mnie późno, koło czterdziestki. Ojciec zmarł, gdy byłam w podstawówce. Rodzeństwa nie miałam – opowiada. Jej matka wcześnie podupadła na zdrowiu. Małgorzata już jako mężatka podjęła decyzję, żeby zamieszkali wspólnie, we trójkę.