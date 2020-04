WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa sephora + 2 kosmetykiuroda 1 godzinę temu OLEHENRIKSEN – duńska marka pielęgnacyjna o światowej renomie debiutuje w Europie To największy krok w historii ekspansji marki. Kosmetyki do codziennej pielęgnacji cery marki OLEHENRIKSEN są już dostępne na wyłączność w perfumerii internetowej na sephora.pl. Marka pojawi się również w perfumeriach stacjonarnych, po ich ponownym otwarciu w Polsce.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa: Sephora SZCZĘŚLIWA TWARZ, TO PIĘKNA TWARZ : POZNAJ OLE Dla Ole Henriksena wspaniała skóra zaczyna się od pozytywnego nastawienia – energetyczny optymizm i radość życia sprawiają, że promieniejesz od środka. Skandynawskie dziedzictwo i barwna natura ukształtowały proste, radosne i jednocześnie zdecydowane podejście Ole do pielęgnacji skóry – podejście, które sprawia, że każdy z nas może stać się swoim najdoskonalszym ekspertem w dziedzinie zdrowia cery. Linia kosmetyków stworzona w roku 1975, odzwierciedla skandynawską wrażliwość Ole na postrzeganie zdrowia i szczęścia, jako sposobu na promienną cerę. Materiały prasowe Podziel się Podróż Ole Henriksena po świecie pielęgnacji rozpoczęła się od jego własnej walki z trądzikiem torbielowatym. Wiedzę zdobytą na własnych doświadczeniach (co działa, a co nie) i autorski "Ole Glow" wykorzystał w praktyce w Hollywood, gdzie otworzył swój pierwszy salon SPA. Przez ponad 40 lat praktyki zaobserwował i zrozumiał, które rozwiązania są naprawdę skuteczne. Filozofia Ole to nie puste słowa – jego zdrowy styl życia i świetna kondycja skóry stanowią tego prawdziwy dowód. WYŻSZY POZIOM PIELĘGNACJI SKÓRY OLEHENRIKSEN pozwala wynieść "dojrzałą" pielęgnację skóry na wyższy poziom, w przyjemny sposób, przy wykorzystaniu linii kosmetyków o silnym działaniu – wyrafinowanych i jednocześnie dostępnych, za sprawą których będziesz czuł się równie dobrze, jak wyglądasz. Każda formuła, stworzona z inspiracji doświadczeniami Ole z zakresu SPA oraz filozofią produktu "złuszczać-leczyć-koić", zapewnia efekt niczym po profesjonalnym zabiegu. Wykorzystując silną mieszankę naturalnych substancji pochodzenia roślinnego, składników aktywnych i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych OLEHENRIKSEN tworzy skuteczne produkty o przyjemnych w dotyku teksturach i uzależniającym aromacie – to wszystko, abyś mógł zanurzyć się w sensorycznym rytuale i cieszyć jego spektakularnymi efektami. Dla ułatwienia stosowania, wszystkie produkty zamknięte są w wysokich, smukłych, kolorowych i nowoczesnych opakowaniach (stworzonych z inspiracji skandynawskim dziedzictwem Ole), które są podzielone na charakterystyczne grupy, według problemu skóry. Kolekcja The Truth Collection – jaśniejsza, jędrniejsza skóra dzięki serii kosmetyków z witaminą C, z faworytami takimi, jak: krem do konturu oka Banana Bright™ Eye Crème oraz rozświetlający żel C-Rush™ Brightening Gel Crème.

Kolekcja The Transform Collection – przywróć gładkość cerze po ciężkim dniu, dzięki delikatnemu złuszczaniu, wraz z tonikiem Glow2OH Dark Spot Toner i kremem udoskonalającym cerę Sheer Transformation Perfecting Moisturizer.

Kolekcja The Transform Plus Collection – zwalczaj wszystkie główne objawy starzenia się skóry, dzięki działaniu super składników kuracji PHAT Glow Facial i alternatywy dla retinolu w serum Glow Cycle Retin-ALT Power Serum oraz kremie na noc Sleeping Creme

Kolekcja The Balance Collection – reguluj wydzielanie sebum i udoskonalaj pory skóry, bez naruszania jej bariery ochronnej, dzięki bestsellerom takim, jak: żel do oczyszczania skóry Find Your Balance Oil Control Cleanser oraz tonik Oil Control Toner. Inspiracją dla Ole, poza doświadczeniem w dziedzinie pielęgnacji skóry, był również puder bananowy -składnik niezbędny w pracy makijażysty, którą miał okazję obserwować podczas wielu lat praktyki przed kamerą. Baza pod makijaż - Banana Bright Face Primer oraz krem do konturu oka - Eye Crème zawierają rozświetlające pigmenty, dzięki którym skóra wygląda na delikatnie muśniętą słońcem. Pigmenty rozświetlają cerę, działają jak udoskonalający film, korygują koloryt skóry i przywracają jej promienny wygląd, jednocześnie przedłużając trwałość makijażu. Efekt "soft focus" tworzy kanwę dla autorskiego Ole Glow®, który trwa i trwa, prezentując pełen potencjał kolekcji stanowiącej pomost łączący pielęgnację i makijaż. PODARUNEK HYGGE DLA TWOJEJ SKÓRY Każdy zasługuje na skórę, którą pokocha, a jest to niemożliwe bez solidnej dawki miłości do samego siebie. Styl życia Ole jest przepełniony optymizmem, a jego niezbędnym elementem jest czas dla siebie i Hygge (duński koncept ciepła, komfortu, bycia razem i dbałości o dobre samopoczucie). Nie ma uniwersalnej recepty na pielęgnację, dlatego zgodnie z doświadczeniem Ole, marka zachęca klientów do szukania najlepszych, indywidualnych rozwiązań tak, aby ich czas dla siebie był dokładnie tym, czego najbardziej potrzebują. Dla OLEHENRIKSEN powodem do dumy jest to, że: marka jest dostępna na wyłączność w Sephora

produkty nie są testowane na zwierzętach

produkty nie zawierają parabenów

produkty nie zawierają ftalanów Każda formuła spełnia rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej. Ze składu produktów wyeliminowano ponad 1400 szkodliwych składników. Ole jest prekursorem promiennej skóry i jako ekspert z ponad 40-to letnim doświadczeniem w leczeniu problemów skórnych, jest podekscytowany tym, że teraz może zaprezentować #OleGlow w Europie – by na każdej twarzy zagościł uśmiech i blask. Nowości marki OLEHENRIKSEN są dostępne wyłącznie na sephora.pl Informacja prasowa: Sephora Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze