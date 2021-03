Olej arganowy. Jakie może mieć zastosowanie w kuchni?

Olej arganowy jest cennym źródłem witaminy E i kwasów tłuszczowych, które obniżają tzw. zły cholesterol. Warto go włączyć do codziennej diety, ponieważ zawiera właściwości prozdrowotne i pomaga w zapobieganiu powstawania wielu chorób.

Olej arganowy nazywany płynnym złotem marokańskim, a także eliksirem młodości, a także. Ma wszechstronne zastosowanie w kuchni, a także w branży kosmetycznej. Posiada ogromną ilością prozdrowotnych i upiększających właściwości.

Pozyskuje się go z drzewa arganowego, które występuje w południowo-zachodniej części Maroka. Wyróżnia się dwa rodzaje olejku arganowego: spożywczy i kosmetyczny. Olej spożywczy wytwarzany jest z prażonych nasion drzewa arganowego, charakteryzuje się ciemnozłotym kolorem i lekko orzechowym smakiem oraz zapachem. Z kolei olejek kosmetyczny jest tłoczony z nieprażonych nasion, dlatego jest jaśniejszy i ma delikatny zapach.

Olej arganowy - właściwości prozdrowotne

Cenne składniki zawarte w oleju arganowym wspomagają pracę całego organizmu i mogą zapobiegać wielu chorobom. Olej jest źródłem witaminy E, minerałów oraz kwasów tłuszczowych omega- 6 i 9. W 80 procentach składa się z nienasyconych kwasów tłuszczowych.

obniża poziom ciśnienia tętniczego,

hamuj rozwój miażdżycy, zakrzepicy, choroby wieńcowej

obniża poziom cholesterolu ogółem i frakcji LDL - to tzw. zły cholesterol,

reguluje poziom glukozy we krwi,

zmniejsza ryzyko powstawania nowotworów,

zapobiega niedokrwistości,

łagodzi bóle stawów, działa przeciwzapalnie,

przeciwdziała rozwojowi infekcji grzybiczych i bakteryjnych

Olej arganowy - zastosowanie w kuchni

Oryginalny olej arganowy nie należy do najtańszych. Na jego cenę wpływa przede wszystkim to, że trudno się go pozyskuje, a proces wytwarzania odbywa się ręcznie. Dlatego w sklepach butelka o pojemności 100 ml może kosztować nawet 50 zł. Warto wybierać olej w ciemnej butelce, przechowywany w zacienionym miejscu, a na opakowaniu powinien posiadać informację, że został wytłoczony na zimno. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że zachował wiele cennych właściwości i składników.

Osoby, które próbowały oleju arganowego, chwalą go za delikatny, lekko orzechowy smak. Będzie idealnie pasował do polania na pieczywo, np. zamiast oliwy, jako składnik dressingu do sałatek, do polania zupy lub mięsnego czy też rybnego dania, a także do słodkich deserów na bazie kremu i orzechów.

Olej arganowy najlepiej dodawać do potraw bezpośrednio przed podaniem. Niewskazane jest używanie go do smażenia, nie należy go podgrzewać. Najlepiej sprawdzi się podany na zimno.

W kuchni marokańskiej najczęściej używa się oleju arganowego do przygotowania słodkiej pasty o nazwie amlou - jest znakomitą alternatywą dla znanego masła orzechowego. Podawany jest z chrupkim pieczywem, lub jako smarowidło na kanapki czy naleśniki.

Przepis:

1 duży kubek migdałów

pół kubka płynnego miodu

szczypta soli

4 łyżeczki oleju arganowego

Migdały wysyp na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem. Piecz je około 20 minut w temperaturze 175 – 190 stopni, regularnie mieszaj, by się nie przypaliły. Następnie wyjmij z piekarnika i pozostaw do ostudzenia. Gdy nie będą już gorące, zblenduj je na drobny proszek. Dodaj miód, olej arganowy i szczyptę soli. Całość dobrze wymieszaj. I gotowe!

Tak powstaje olej arganowy