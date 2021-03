Olejek arganowy. Jakie ma właściwości i zastosowanie w kosmetykach?

Olejek arganowy nazywany jest eliksirem młodości, a także płynnym złotem marokańskim. Ma wszechstronne zastosowanie w branży kosmetycznej, jest bazą wielu produktów do twarzy, ciała oraz włosów. Redukuje blizny i zmarszczki, odżywia skórę, nawilża ją i wygładza. Posiada też ogromną ilością prozdrowotnych i upiększających właściwości.

Pozyskuje się go z drzewa arganowego, które występuje w południowo-zachodniej części Maroka. Wyróżnia się dwa rodzaje olejku arganowego: spożywczy i kosmetyczny. Olejek spożywczy wytwarzany jest z prażonych nasion drzewa arganowego, charakteryzuje się ciemnozłotym kolorem i lekko orzechowym smakiem oraz zapachem. Z kolei olejek kosmetyczny jest tłoczony z nieprażonych nasion, dlatego jest jaśniejszy i ma delikatny zapach.

Olejek arganowy jest składnikiem wielu kremów do twarzy i pod oczy. Jest rekomendowany do pielęgnacji skóry suchej, zmęczonej, z widocznymi oznakami starzenia się. Działa również korzystnie na cerę tłustą – redukuje poziom wytwarzanego sebum. Olejek arganowy może być naturalną alternatywą dla kremów przeciwzmarszczkowych.

Do celów kosmetycznych najlepiej wybierać olejek arganowy tłoczony na zimno, który jest przechowywany w ciemnej buteleczce.

Olejek arganowy poprawia kondycję włosów i skóry głowy. Wzmacnia cebulki, przyspiesza wzrost nowych kosmyków, tzw. "baby hair". Polecany jest dla osób, które mają włosy wysokoporowate - zamyka łuski, wygładza je, zapobiega puszeniu się, łamaniu i rozdwajaniu końcówek. Nabłyszcza i ułatwia rozczesywanie, sprawia, że włosy są miękkie. Wspomaga również walkę z łupieżem. Może być stosowany w codziennej pielęgnacji i świetnie nadaje się do zabiegu olejowania włosów.

Właściwości olejku arganowego można wykorzystać do pielęgnacji rzęs - wzmocni je, nawilży i odżywi, zapobiegnie nadmiernemu wypadaniu. W połączeniu z olejkiem rycynowym pobudzi włoski do wzrostu. Można go aplikować bezpośrednio na rzęsy za pomocą wacika kosmetycznego lub czystej szczoteczki po tuszu.