Olga Bołądź świętuje prima aprillis. Pokazała, jaki żart zrobił jej syn

"Prima Aprilis. Make-up zrobiony przez mojego synka i to nie są żarty, jakby co Bruno maluje na śluby, komunie i inne imprezy" – podpisała fotografię, która wywołała uśmiech na twarzy niejednego fana. Wszyscy przyjęli jej post z ogromnym entuzjazmem. "Pięknie. Wygląda jak walentynkowy" – napisała jedna z obserwatorek. "Co za zdolna bestia" – pochwaliła jej syna druga.