Opowiedziała, jak jest być pacjentem w szpitalu. "To jest trauma"

Internautka podkreśla też brak komunikacji z pacjentem, nawet w kwestii podawanych lekarstw. "Pielęgniarka przynosi ci jakieś tabletki, mimo że żadnych na stałe nie przyjmujesz. »Na co to?"- »Proszę pana, ja nie wiem z tym to do doktora". Idziesz do doktora - »Lekarz poszedł na izbę, nie wiadomo, kiedy wróci". Wraca o 21. »Wie pan, ja to za bardzo nie wiem, po co panu zlecono ten lek, ja pana nie prowadzę. Nie, nie wiem też, jakie będzie miał pan badania, proszę pytać jutro na obchodzie«" - czytamy.