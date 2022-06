Pielęgniarka trafiła do szpitala. Pokazała, co dali jej do jedzenia

"Co z ludźmi, którym nie ma kto przynieść jedzenia?"

Kobieta zaznaczyła, że niektórzy radzą sobie z problemem złej jakości posiłków dzięki pomocy rodziny. "Ale co z ludźmi, którym nie ma kto przynieść jedzenia, a w szpitalnej kawiarence sama drożdżówka kosztuje 6 zł? Jak mam spojrzeć w oczy pacjentowi, który przez 3-4 dni nic nie jadł, a ja podaję mu na kolację kromkę chleba z galaretką, która od godziny 17 ma mu starczyć do 8 rano?" - pyta w swoim wpisie. Jej zdaniem to jeden z największych problemów "upadłej Ochrony Zdrowia".