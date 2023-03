"Optymizm w szpilkach 2, czyli kolorowy Dzień Kobiet z Arche Hotel Krakowska"

Celebrowanie święta kobiet, to także tematyka czysto pielęgnacyjna, której na mapie zaplanowanych atrakcji zabraknąć nie mogło. Gościem prezentacji: – "Naturalna i skuteczna rutyna – połącz pielęgnację z przyjemnością" była kosmetolog – Marta Ryszewska, która w bardzo kobiecy oraz przystępny sposób zdradziła tajniki kobiecych pielęgnacji. W programie nie zabrakło również cennej wiedzy medycznej, którą wszystkim zgromadzonym przekazał Dr. n. med. Robert Brawura -Biskupski-Samaha: specjalista w dziedzinie perinatologii oraz ginekologii i położnictwa. Pomysłodawca oraz współzałożyciel Aurea Clinic – kliniki ginekologicznej mieszczącej się na warszawskiej Woli. Spotkanie z Doktorem, który bardzo aktywnie wspiera działania Arche Hotel Krakowska po raz pierwszy przebiegło w formule "Q&A – czyli pytania do eksperta" – nowej formie "przemycania" medycznych i zdrowotnych ciekawostek. Na pytania do eksperta odpowiedziała także adwokat Natalia Kempa – Węgrowska: założycielka Kancelarii Kempa Adwokaci.