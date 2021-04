Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd

Jak na imię dziecku da Klaudia Halejcio?

- Nasza córka będzie mieć na imię Nel. Nie znamy nikogo, kto by się tak nazywał, a moja mama przyznała, że nawet do szkoły, w której pracuje, nigdy nie chodziła żadna Nel - wyznała Klaudia.

Imiona innych dzieci znanych polskich rodziców

MaRina i Wojciech Szczęśni i synek Liam. Piosenkarka i piłkarz swojemu synkowi dali na imię Liam. Jak się okazuje Liam to irlandzka odmiana imienia William. Oznacza osobę silną i opiekuńczą. W ostatnich latach imię to stało się bardzo popularne w USA za sprawą gwiazdy muzyki Liama Payne.

Falco Amadeus to ukłon w stronę muzycznego idola Michała Wiśniewskiego austriackiego wokalisty Johanna Hölzela , znanego właśnie jako "Falco" i posiadającego w swoim dorobku przebój "Rock Me Amadeus". Imiona wszystkich dzieci Wiśniewskiego odkąd się pojawiały wzbudzały sensację. Co oznaczają? Xavier to po polsku Ksawery, oznacza beztroskiego młodzieńca. Fabienne pochodzi z francuskiego i niemieckiego, oznacza "budząca sympatię". Etiennette to po polsku Stefania, oznacza "ukoronowana". Vivienne Vienna pierwszy człon oznacza "pełna życia", drugi: Wiedeń.