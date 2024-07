Zwiedza Barcelonę. W czarnej mini wyglądała obłędnie

Maja Ostaszewska jest jedną z najpopularniejszych aktorek o imponującym dorobku filmowym i teatralnym. Za rolę w filach "Jack Strong" i "Body/Ciało" otrzymała dwa Orły. To odpowiednik polskich Oscarów.

W minioną niedzielę aktorka wystąpiła na deskach teatru w Barcelonie. W przerwie pomiędzy spektaklami wybrała się do Fundació Joan Miró , muzeum poświęconemu twórczości Joan Miró, jednego z najwybitniejszych surrealistów. Jej stylizacja z pewnością przypadnie do gustu fanom minimalizmu i smart casual.

Maja Ostaszewska nie raz udowodniła, że zna się na modzie. Od lat uznaje się ją za jedną z najlepiej ubranych Polek. Stawia na proste i ponadczasowe fasony, eleganckie garsonki czy szykowne sukienki w ciemnych kolorach. Total black look to jej znak rozpoznawczy.

Aktorka wybrała się do Barcelony, gdzie występowała na deskach teatru razem z Magdaleną Cielecką, Bartoszem Gelnerem i Andrzejem Chyrą. Przed spektaklem znalazła chwilę na to, aby zwiedzić jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Jak na artystkę przystało, wybrała miejsce pełne sztuki, bowiem zwiedzała muzeum poświęcone malarzowi Joan Miró , czym pochwaliła się na Instagramie.

Choć aktorka zwykle stroni od krótkich sukienek, tym razem nieco zaszalała. Wybrała czarną mini z głębokim dekoltem w kształcie litery "V". Ten minimalistyczny model sprawdzi się zarówno na wielkie wyjście, jak i randkę czy niezobowiązujące spotkanie. Dobrała do nich czarne klapki i słomianą torbę, dopełniającą elegancki look.

Styl Mai Ostaszewskiej oscyluje pomiędzy minimalizmem, ponadczasową elegancją i paryskim szykiem . Czarna kreacja i czerwone usta to jej znak rozpoznawczy. Mimo to, równie dobrze prezentuje się także w luźniejszych stylizacjach.

