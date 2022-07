Oszałamiająca metamorfoza. A to tylko za sprawą makijażu

Kim jest Magdalena Pieczonka?

Niewiele osób wie, że Magdalena Pieczonka pochodzi z Cieszyna i skończyła studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Jej droga zawodowa obrała jednak zupełnie inny kierunek. By rozwinąć swój talent, poszła do "Agnieszka Broda School of make up". Swój pierwszy profesjonalny makijaż wykonała w 2011 roku na Eska Music Awards. Od tamtej pory jej kariera nie zwalnia tempa.