Oto sygnały, że kot odchodzi. Każdy opiekun musi je znać

Ostatnie chwile spędzone w ukryciu. Gdy kot się chowa, jest już źle

Koty mają zakodowaną potrzebę ukrywania choroby i osłabienia, aby nie stać się celem silniejszych drapieżników. Gdy czują, że zbliża się koniec, szukają sobie dobrze ukrytego, bezpiecznego miejsca, aby właśnie tam zakończyć żywot. Jeśli domowy mruczek właśnie tak się zachowuje – ukrywa się przed właścicielem, a do tego robi to w zupełnie innych miejscach niż te, które wcześniej należały do jego ulubionych – trzeba jak najszybciej zainteresować się jego stanem zdrowia.