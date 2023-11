Koty są przez wiele osób uznawane za najsłodsze i najbardziej kochane zwierzęta domowe. Obok psów cieszą się największą popularnością. Trzeba jednak pamiętać, że "mruczki" to nie tylko ujmujący pyszczek, futerko czy łapki.

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak zaskakującym narządem jest koci język. Na pierwszy rzut oka może się wydawać zupełnie zwyczajny, jednak gdy przyjrzymy się z bliska, nabiera on wręcz upiornego wyglądu. Udowodnił to niedawno lekarz weterynarii Peter Carlos, który opublikował na swoim instagramowym profilu nagranie. Przedstawia ono język kota w sporym przybliżeniu.

Okazuje się, że koci język wcale nie jest gładki. Ściśle pokrywają go brodawki przypominające igiełki czy wręcz kolce. To umożliwia im bardzo szybkie oddzielanie mięsa od kości, a zarazem wydobycie z ofiary maksimum składników odżywczych w najszybszy i najskuteczniejszy sposób.

"Kolce" odgrywają również ważną rolę w sposobie picia wody przez koty. Brodawki zbierają ciecz z powierzchni, tworząc kolumnę, wokół której kot zamyka pysk. Używa ich również do pielęgnacji - ułożone tyłem w stronę lizania zadziałają jak grzebień.

Użytkownicy nie byli zachwyceni specyficznym widokiem języka kota. "To wygląda przerażająco" - napisała jedna z internautek. Inna dodała z rozbrajającą szczerością: "Kocham koty. Nawet bardziej niż ludzi. Ale nie pokazuj mi tego więcej". "Czyli to dlatego są takie szorstkie" - zauważyła inna komentatorka.

Nie tylko domowe koty mają tak oryginalną budowę języka. Jak czytamy w serwisie LadBible który powołuje się na Exploration Junkie, język lwa jest około 50 razy bardziej szorstki w porównaniu z kotem domowym, a po dotknięciu często przypomina papier ścierny. Takie brodawki mają pomagać w polowaniu i być niezbędne do usuwania futra, piór i skóry niedawno zdobytej ofiary.

