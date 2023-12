Twój kot tak się zachowuje? To znak, że cię kocha

Kto wybiera kogo? Splątane nici kociej sympatii

Mówi się, że to kot wybiera sobie człowieka – i jest w tym dużo racji. Chociaż to my decydujemy się przygarnąć kota, to jednak zwierzak również zachowuje prawo do podjęcia własnej decyzji. W grupie kotów (w schronisku czy domu tymczasowym) najczęściej podejdą do nas tylko niektóre zwierzaki, którym najwyraźniej wpadliśmy w oko. Każdy, kto tego kiedyś doświadczył, w lot zrozumie, o co chodzi.