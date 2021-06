"Pacjentki do niej podbiegały i całowały ją po rękach" – prof. Zbigniew Izdebski wspomina Michalinę Wisłocką

Nieraz przychodziła do niej dziewczyna, która chciała rozpocząć współżycie seksualne. Michalina długo z nią rozmawiała. Zawsze zadawała pytanie: "Czy ty go kochasz?". Dziewczyna raz odpowiadała, że tak, a raz, że nie. Jak odpowiadała, że nie kocha, to Michalina zawsze mówiła jej: "Wiesz co, może jeszcze poczekaj, to może nie ten czas". Niczego nie idealizowała, sama przyznawała się do tego, że miała inicjację seksualną niezbyt udaną i bolesną. Mówiła takiej dziewczynie: "Nie myśl, że inicjacja jest taka piękna, że będziesz się unosiła z tej miłości i przeżywania rozkoszy. To może boleć. Lepiej, jak będziesz miała poczucie, że robisz to z kimś, kogo kochasz". Natomiast jak dziewczyna mówiła, że kocha chłopaka, ale tak naprawdę to chciałaby jeszcze poczekać, Wisłocka pytała: "To dlaczego chcesz to zrobić?". "Bo chłopak chce". "A czy chłopak cię kocha?". "No chyba kocha". "To kocha czy nie?". "No nie wiem". Na co ona mówiła: "Przyprowadź go do mnie". I nieraz chłopak naprawdę przychodził z dziewczyną. Wtedy ona tłumaczyła mu, że decyzja o współżyciu musi być wspólna i on powinien szanować jej wybór. A gdy zaczynał się "stawiać", to wtedy Michalina dawała mu musztrę.