Poliamoria, swing, związek otwarty. "Często te relacje funkcjonują lepiej niż związki monogamiczne"

Jasne, to bardzo szeroki temat, jak zresztą wszystkie dotyczące relacji, ponieważ ludzie są złożonymi istotami. Jednym z aspektów, który mnie do tej pory intryguje i zaskakuje jest zazdrość. Kiedy słyszę od poliamorystów, że dzięki wprowadzeniu zasad i rozmowom wyeliminowali problem zazdrości, myślę sobie: "fajnie, że to u was działa", ale zastanawiam się czy będzie działało zawsze. Drugim wielkim zagadnieniem jest aseksualność. Ludzi, którzy w ogóle nie potrzebują seksu jest naprawdę sporo, a w dzisiejszym świecie ten temat z jednej strony jest tabu, z drugiej porusza się go dosłownie wszędzie: w reklamach, popkulturze, książkach czy filmach. Zastanawiam się, jak odnajdują się w takiej rzeczywistości.