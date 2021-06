Seks nad morzem, a może w morzu? Polacy lubią się kochać w plenerze, choć jest to nielegalne

Wyżyny namiętności

Niektórzy kochają morze, inni góry. Rześkie powietrze i piękne krajobrazy zachęcają do bliższego kontaktu z naturą. - To był nasz pierwszy wspólny wyjazd ze Sławkiem. Zatrzymaliśmy się w Kościelisku, by z samego rana ruszyć na Czerwone Wierchy. Szliśmy Doliną Kościeliską. Jak większość nowych par nie mogliśmy się od siebie odkleić. W końcu wpadłam na pomysł, by na chwilę zejść ze szlaku i trochę się zabawić. Śmialiśmy się jak dzieci i byliśmy podekscytowani. Zrobiliśmy to szybko, cały czas zerkając, czy w naszym kierunku nie zmierza jakiś podglądasz - opowiada pani Aneta.