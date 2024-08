Zaczepiają turystów nad Bałtykiem. Policja wydała komunikat

Gdy wybieramy się na wakacje nad Bałtyk, dobrze mieć na uwadze, co może nas tam spotkać. Oprócz wszechobecnych parawanów, na plażach często pojawiają się także osoby, które chcą się nieco dorobić na turystach. Niestety przy okazji cierpią przy tym także zwierzęta. Rzeczniczka Komendy Głównej Policji w rozmowie z "Faktem" zdradziła, co powinno nas w tym kontekście zaniepokoić oraz jak w takiej sytuacji zareagować.

Przechadzając się po polskich plażach, nie sposób nie natknąć się na osoby, które zachęcają do zrobienia sobie zdjęcia z egzotycznym zwierzakiem. Najczęściej są to węże - dla wielu dzieci nie lada gratka i czasami jedyna szansa, by móc ich dotknąć.