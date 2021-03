Paszport immunologiczny. Ryanair planuje wprowadzić nowe rozwiązanie

Paszport immunologiczny. "To ułatwi swobodne podróżowanie"

Paszporty szczepionkowe zostaną wprowadzone?

Pomysłowi wprowadzenia tzw. paszportów szczepionkowych sprzeciwia się Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), uważając, że są one sprzeczne z zasadami sprawiedliwości i uczciwości. To reakcja na pomysł państw i firm, które chcą wykorzystać certyfikaty medyczne jako klucz do odblokowania międzynarodowych podróży i turystyki, a to budzi spore kontrowersje.