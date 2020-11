Paulina Krupińska chwali się koszulką z podpisem Maradony. "Za to kocham tę robotę"

Krupińska to pasjonatka futbolu. Niejednokrotnie była na trybunach stadionów w towarzystwie m.in. Anny Lewandowskiej. W związku z tym nic dziwnego, że poczuła się zaszczycona, gdy miała okazję założyć na siebie koszulkę podpisaną przez kultowych argentyńskich piłkarzy.

"Tak wygląda najszczęśliwszy człowiek na świecie w koszulce podpisanej przez Diego Maradona i Leo Messi. P.S. Za to właśnie kocham tę robotę" - wyznała.

Diego Maradona zmarł 25 listopada w wieku 60 lat. Przyczyną śmierci był ostry wtórny obrzęk płuc prowadzący do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca. Na początku miesiąca były zawodnik trafił do szpitala w stolicy Argentyny z powodu anemii i depresji. W trakcie badań zdiagnozowano u niego krwiaka podtwardówkowego, z powodu którego był natychmiast operowany. 11 listopada został wypisany do domu.