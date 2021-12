Paulina Krupińska szczerze o swoich kompleksach. "Nie da się tego ukryć"

"Ogromny i niestety niektórzy faceci jeszcze podkreślali, że jestem taka wysoka, a to oni byli niscy. Generalnie na to nie miałam i nie mam wpływu, jakiego jestem wzrostu, więc to zaakceptowałam i zmieniłam w atut. Dzięki wysokiemu wzrostowi dużo pracowałam, zdecydowanie więcej niż niższe modelki. Pamiętaj, jeszcze się taki nie urodził, który by każdemu dogodził. Przebywaj wśród wysokich facetów, wtedy będziesz czuła się w sam raz lub wśród niskich, którzy mają wysokie poczucie własnej wartości i nie dadzą ci do zrozumienia, że jesteś za wysoka" - odpowiedziała gwiazda.