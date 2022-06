Peeling w chusteczce bez spłukiwania. 2 minuty i ciało jest gładkie i miękkie w dotyku

Peeling w chusteczce

Peeling w chusteczce to nic innego jak chusteczka (a jakże!) nasączona składnikami o działaniu złuszczającym. Jak ją stosować? Zamiast wmasowywać peeling w ciało, przecierasz je chusteczką. Gotowe! Cały zabieg trwa minutę. Zrogowaciały naskórek zostaje złuszczony, skóra wygładzona i pobudzona do regeneracji. Do wykonania peelingu w chusteczce nie potrzebujesz ani kropli wody (ok, jedynie, żeby umyć ręce po zabiegu). Nie spłukuje się preparatu rozprowadzonego na skórze, a pozostawia się go do wyschnięcia. To kolejny duży plus tego rozwiązania.