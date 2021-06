WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Samodbałość

Informacja prasowa Dzisiaj, 30-06-2021 11:09 Informacja prasowa: Nestle PERRIER x MURAKAMI – współpraca inspirowana popowym uniwersum artysty Andy Warhol, Salvador Dalí, Bernard Villemot, Raymond Savignac – to tylko kilku wybitnych artystów, którzy do tej pory współpracowali z ikoniczną marką wody mineralnej PERRIER. Grono twórców powiększyło się właśnie o kolejnego: japońskiego artystę Takashiego Murakamiego, który zaprojektował butelki dla marki. Z okazji wprowadzenia edycji limitowanej PERRIER x MURAKAMI w Polsce w Warszawie powstał specjalny mural, stanowiący niepowtarzalne tło do zdjęć „selfie". Share PERRIER x MURAKAMI – współpraca inspirowana popowym uniwersum artysty Źródło: materiały partnera Francuska marka gazowanej naturalnej wody mineralnej Perrier wprowadza nowe, limitowane edycje wody w butelkach z projektami autorstwa Murakamiego. Kultowe zielone butelki wody PERRIER ozdobione zostały charakterystycznymi dla twórczości japońskiego artysty ornamentami – kolorowymi, „uśmiechniętymi” kwiatkami oraz postaciami z jego najpopularniejszych prac – Kaikai i Kiki. PERRIERA związki ze sztuką PERRIER x MURAKAMI to kontynuacja głośnych i odnoszących sukcesy współprac francuskiej marki ze światowymi artystami. Początki ich zainteresowania sztuką sięgają lat 30. XX wieku, kiedy to słynny portrecista paryżanek stworzył „Dziewczynę PERRIER” – przykuwający uwagę obraz przedstawiający nowoczesną Francuzkę, która miała uosabiać wszystkie cechy francuskiej marki. W latach 50. PERRIER zaprosił do współpracy znanych plakacistów i ilustratorów – m.in. Jeana Carlu czy Raymonda Savignac, by uwolnili swoją wyobraźnię i kreatywność oraz stworzyli prace nawiązujące do nowego sloganu marki „Pschitt”. W 1969 roku czytelnicy francuskich gazet „France-Soir” i „Le Figaro” mogli podziwiać całostronicowe dzieło Salvadora Dalí stworzone specjalnie dla PERRIERA, a rok później Bernard Villemont, nawiązując do nowego hasła marki „PERRIER c’est fou” ("PRERIER jest szalony") stworzył serię zabawnych plakatów, w tym jeden będący hołdem dla Jospehine Baker i jej kultowej bananowej spódnicy. Villemont przedstawił na nim czarnoskórą kobietę przyodzianą w biżuterię z zielonych butelek PERRIER. Współpraca w latach 80. z Andym Warholem przyniosła marce ponad 40 prac, a sam ich autor zdobył nagrodę French National Poster. Warhol był nie tylko wybitnym artystą i jednym z głównych przedstawicieli pop-artu, ale również ważną postacią w życiu i twórczości Murakamiego. Przez wielu Murakami postrzegany jest jako jego następca, niekiedy określany nawet mianem „japońskiego Warhola”. materiały partnera PERRIER x MURAKAMI – współpraca inspirowana popowym uniwersum artysty Źródło: materiały partnera Sztuka Takashiego Murakamiego Takashi Murakami to jeden z czołowych japońskich artystów współczesnych. Jest autorem wielu dzieł, w tym obrazów, rzeźb oraz filmów. Inspiracje czerpie z tradycyjnego malarstwa japońskiego, science fiction, anime, a jego twórczość łączy wątki popkultury, historii i sztuki. Jego prace wystawiane były na całym świecie. Popularność przyniosły mu także współprace z topowymi markami modowymi jak Louis Vuitton czy Vans, a także z muzykami Kanye Westem czy Pharellem Williamsem. Teraz dołącza do grona artystów, którzy współpracowali z kultową francuską marką wody mineralnej. „Kiedy marka PERRIER zwróciła się do mnie z propozycją współpracy, poczułem się niezwykle szczęśliwy, gdyż mam z nią mnóstwo pozytywnych skojarzeń. Pamiętam, jak w wieku 18 lat byłem na pierwszej romantycznej randce i zamówiłem butelkę PERRIER, myląc ją z alkoholem. Czułem się bardzo zdezorientowany, kiedy nie odczułem żadnych skutków po wypiciu kilku szklanek!” – wspomina Takashi Murakami. materiały partnera PERRIER x MURAKAMI – współpraca inspirowana popowym uniwersum artysty Źródło: materiały partnera „Takashi Murakami to jeden z najwybitniejszych współczesnych żyjących artystów na świecie. Udało mu się stworzyć sztukę, która jest zarówno przystępna, jak i głęboko przemyślana, z uwzględnieniem tego, co najświeższe i odpowiednie dla najszerszej publiczności. Żywiołowość i radość bijąca z prac Murakamiego idealnie współgra z PERRIER” – mówi Paul Cordina, globalny dyrektor komunikacji marki PERRIER. Na styku sztuki i codzienności Francuska marka wody mineralnej od ponad wieku współpracuje z najbardziej znanymi artystami na świecie. Chce w ten sposób dać możliwość ludziom częstszego obcowania ze sztuką oraz zwiększyć jej dostępność dla szerszego grona. Najnowsza współpraca z japońskim artystą to zaproszenie do popowego, kolorowego i pełnego pozytywnych emocji świata Takashiego Murakamiego. Po globalnej premierze woda PERRIER w butelkach z limitowanej edycji dostępna jest również w Polsce w trzech wariantach: w szklanych butelkach o pojemności 0,33 l i 0,75 l oraz w butelce PET o pojemności 1 l. Można je znaleźć w sklepach prowadzących sprzedaż wody PERRIER w całym kraju, w standardowych cenach. Wprowadzeniu limitowanej edycji w Polsce towarzyszy kampania w mediach społecznościowych, w tym na Instagramie marki: instagram.com/perrierpolska, a także aktywacja miejska. W Warszawie przy ul. Parkingowej 21 stworzono bowiem specjalny artystyczny mural, który może stanowić wyjątkowe spotkanie ze sztuką, ale też świetne tło do zdjęć „selfie”. Ten wyjątkowy „selfie spot” PERRIER x MURAKAMI będzie dostępny do 15 lipca. materiały partnera PERRIER x MURAKAMI – współpraca inspirowana popowym uniwersum artysty Źródło: materiały partnera O Nestlé Nestlé w Polsce jest wiodącą firmą w obszarze żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia z portfolio blisko 1600 produktów i prawie 70 marek, w tym m.in.: NESCAFĒ, WINIARY, GERBER, PRINCESSA, KIT KAT, LION, NESQUIK, NAŁĘCZOWIANKA oraz PURINA. Nestlé działa na polskim rynku od ponad 25 lat. Firma zatrudnia aktualnie 5500 pracowników w 8 lokalizacjach. O Nestlé Waters Numer 1 na świecie w produkcji wody butelkowanej. Firma prowadzi swoją działalność produkcyjną w 30 krajach, posiada 87 zakładów i zatrudnia blisko 28 tys. pracowników. W portfolio Nestlé Waters znajduje się 48 unikatowych marek (od naturalnych wód mineralnych po wody stołowe), włączając w to markę Nestlé Pure Life, wodę Acqua Panna, wody gazowane PERRIER i S.Pellegrino oraz rozlewaną w Polsce Nałęczowiankę. Poprzez te marki Nestlé Waters zachęca całe rodziny do picia większej ilości wody oraz napojów na bazie naturalnych składników, współpracuje z lokalnymi społecznościami, by chronić wspólne zasoby wodne, a także opracowuje kompleksowe rozwiązania w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych, w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. O PERRIER PERRIER to gazowana naturalna woda mineralna, o niepowtarzalnym i orzeźwiającym smaku. Wyjątkowa zawartość bąbelków sprawia, że jest idealnym składnikiem do koktajli i napojów. Historia PERRIER rozpoczęła się w 1863 roku w Vergèze na południu Francji. Dziś marka jest rozpoznawalna na całym świecie dzięki swojej kultowej zielonej butelce, ciesząc się popularnością w ponad 140 krajach. Od ponad wieku PERRIER współpracuje z niektórymi z najbardziej znanych i wybitnych artystów na świecie, w tym Andy Warholem, Salvadorem Dalí, Bernardem Villemotem i Jean-Gabrielem Domergue, z których każdy na swój sposób wykazał artystyczną przewrotność. 