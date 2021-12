Pięć urodowych trików Jennifer Aniston. Jeden produkt zaskakuje

Gwiazda "Przyjaciół" zawsze podkreśla w wywiadach, że to właśnie medytacje odmieniły jej życie. Dzięki sesjom nauczyła się prawidłowego oddychania, wyciszania oraz minimalizowania oznak stresu, co wiele razy pomogło przezwyciężyć trudne sytuacje. Dla Jen jest to rodzaj mini SPA, które pozytywnie wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.