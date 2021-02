Piękna bielizna, w której poczujesz się kobieco. Zobacz nasze typy

Dopasuj odcień do swojej skóry

Miłośniczki delikatnej bielizny, która nie rzuca się w oczy, z pewnością zachwycą się modelami w stonowanych barwach. Najlepszym wyborem jest zakup majteczek w kolorze cielistym, który lekko zlewa się w ze skóra i wtapia w odcień karnacji. To także najlepsze rozwiązanie, jeśli masz zamiar założyć bardzo jasną lub cielistą sukienkę. Na przekór panującemu przekonaniu, że w takich sytuacjach najlepiej wybrać białą bieliznę, jest ona w rzeczywistości dużo bardziej kontrastująca ze skórą, więc o wiele bardziej widoczna. Często przebijają spod ubrań wykonanych z bardzo cienkiej tkaniny, a przecież tego chcemy uniknąć. Nosząc cielistą lub beżową bieliznę, możesz być pewna, że nie będzie widoczna nawet pod bardzo przeźroczystym materiałem.

Dodaj sobie rumieńców

Choć zazwyczaj nosimy bieliznę w stonowanych kolorach, lubimy mieć w szafie kilka modeli, które wyróżniają się soczystą barwą. Taka odmiana przyda się paniom, których szuflada z bielizną wypełniona jest czernią, szarością czy bielą. Wygląd kolorowej bielizny zależy głównie od materiału, z którego jest wykonana. Jeśli jest to satyna, koronka lub bawełna z różnymi domieszkami, majtki będą wyglądać luksusowo i ekstrawagancko. Im lepszy materiał, tym kolor dłużej się utrzyma. Wyrazista bielizna szybko poprawi ci humor i sprawi, że poczujesz się pewniejsza siebie.

Klasyczna czerń

Czerń ma w sobie coś tajemniczego i seksownego, więc często decydujemy się na zakup takiej bielizny. Czarne figi lub stringi pięknie kontrastują ze skórą, podkreślają naszą opaleniznę oraz dodają nam kobiecości. Taka bielizna wprowadza nas w seksowny nastrój i czujemy się w niej wyjątkowo. Dobierając idealne majtki, dopasuj ich krój do swoich preferencji. Właściwie dobrany fason zapewnia wygodę, a materiał taki jak wysokiej jakości koronka pięknie ozdobi twoją kobiecą figurę.

Majtki z wysokim stanem

Wystający brzuszek czasem może popsuć wygląd naszej figury. Nie ma jednak sytuacji, która byłaby bez wyjścia. Jeśli szykujesz się na okazję, podczas której planujesz założyć bardziej przylegającą do ciała stylizację, wybierz model bielizny, który skrzętnie i modnie ukryje tę niedoskonałość. Majtki z podwyższonym stanem chowają nadprogramową fałdkę i podkreślają naszą figurę.

Nadal jest to bielizna wygodna, więc nie musisz się martwić o komfort jej noszenia - możesz swobodnie chodzić w nich na co dzień. Mimo że majtki w tym stylu są wyższe, niż te o fasonie standardowym, nadal pięknie się prezentują. Większa ilość materiału nie wpływa na twoje samopoczucie, a kiedy zobaczysz, jak doskonale leżą na ciele, będziesz chciała chodzić w nich na co dzień.