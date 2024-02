Piękna i bujna forsycja. Jedyna słuszna metoda przycinania

To popularny krzew ozdobny, który wyróżnia się tym, że obfite kwitnienie następuje jeszcze przed rozwojem liści. Osiąga do trzech metrów wysokości i uchodzi za roślinę nieskomplikowaną w uprawie. W zależności od pogody i panującej temperatury, pączki pojawiają się nawet już na początku marca i mogą zakwitać aż do maja. Aby forsycja zachwycała urodą, trzeba o nią dobrze zadbać od samego początku, czyli momentu wyboru odpowiedniego stanowiska.