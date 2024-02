Żonkile w doniczce. Jak zadbać o kwiaty, które zaproszą wiosnę do domu

Wiosenne kwiaty cebulowe w doniczkach to idealna dekoracja do domu. W sklepach znajdziemy spory przekrój gatunków, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Wiosnę zaproszą do domu tulipany, hiacynty czy żonkile. Wytrzymają znacznie dłużej niż kwiaty cięte w bukietach, a po przekwitnięciu możemy je przesadzić do ogrodu.