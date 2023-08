Pielęgnacja włosów po wakacjach. Jak sprawić, by odzyskały piękny, zdrowy wygląd?

Wbrew pozorom podczas kuracji regenerującej zniszczone włosy wcale nie trzeba rezygnować z suszenia włosów. Teorie o tym, że suszarki niszczą kosmyki i potęgują ich przesuszenie, miały sens wiele lat temu, gdy urządzenia do stylizacji nie mogły poszczycić się zaawansowaną technologią. Dziś suszarka to nie tylko praktyczne narzędzie do suszenia wilgotnych włosów, ale także inteligentny sprzęt, który podczas stylizacji troszczy się o włosy. Takie właściwości ma np. suszarka z linii Philips SenseIQ . Z tym urządzeniem zapomnisz o zniszczeniu i przesuszeniu włosów. Suszarka Philips SenseIQ dopasowuje się do potrzeb twoich pukli i pozwala im zachować aż do 95 proc. ich naturalnego nawilżenia. Co więcej, ten model także chroni włosy przed gorącą temperaturą i skraca czas suszenia, a dzięki aktywnym jonom kosmyki nie puszą się i zachwycają pięknym blaskiem. Dzięki inteligentnej suszarce Philips SenseIQ zadbasz o włosy z głową.