Pielęgnujmy to, co mamy najcenniejsze. Rozmowa z Darią Prochenką

Hasło #pielęgnujmiłość dotyka ludzkich doświadczeń. Jakich?

Zacznijmy od tego, że w naszym świecie mamy do czynienia z hejtem, głównie w sieci. Do tego dochodzi zafałszowany obraz własnego "ja" – winę za to ponoszą wszelkie filtry do zmiany wyglądu. Nie mają one nic wspólnego z rzeczywistością, ale mimo to wpływają na samoakceptację u młodych ludzi. Jedni mają silną osobowość, inni bardziej kruchą konstrukcję. My jako marka zwracamy uwagę na ten problem i liczę na to, że nasz głos zostanie usłyszany. Robimy wiele w kwestii szeroko pojętej tolerancji. Chodzi o to, by nie oceniać, nie wyśmiewać, szanować odmienność.