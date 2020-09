WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Pierwsze objawy menopauzy – jak je rozpoznać? Nawet po najbardziej burzliwym okresie dojrzewania nasze ciało nie przestaje się zmieniać i rozwijać. Istotne momenty, takie jak chociażby urodzenie dziecka, mogą diametralnie wpłynąć na organizm. Innym stadium, przez które przechodzi każda kobieta, jest oczywiście menopauza. Choć o tym zjawisku wiele się mówi, to jednak często się zdarza, że nie posiadamy podstawowej wiedzy na jego temat. Jak zatem wyglądają objawy menopauzy i czego się spodziewać? Menopauza, przekwitanie, klimakterium – co to jest? Menopauza to nic innego, jak dzień ostatniej miesiączki, który można wyznaczyć na podstawie tego, że kolejne krwawienie nie występuje przez co najmniej rok. Dodatkowo możemy spotkać się z takimi określeniami jak przekwitanie czy klimakterium, które oznaczają okres poprzedzający faktyczną menopauzę. Ten proces jest wynikiem zmian w gospodarce hormonalnej i nie tylko. Z biegiem lat jajniki przestają produkować jajeczka, w związku z czym nie może już dojść do zapłodnienia. Menopauza to naturalny etap życia, którego niestety nie da się obejść. Zazwyczaj okres okołomenopauzalny dotyczy kobiet między 45. a 55. rokiem życia. Jest to jednak spore uogólnienie, ponieważ w zależności od uwarunkowań genetycznych czy stylu życia menopauza może pojawić się wcześniej lub później. Jeśli jednak pierwsze symptomy zaczniemy zauważać u siebie przed 40. rokiem życia, jest to powód do niepokoju, który należy jak najszybciej skonsultować z ginekologiem. Poszczególne etapy menopauzy Choć sama menopauza trwa tylko jeden dzień – ten, w którym kończy się ostatnia miesiączka – to jednak samo zjawisko może obejmować nawet okres kilkunastu lat. W ten sposób wyróżnia się aż trzy etapy przekwitania:

• etap premenopauzalny – rozpoczyna się na kilka lat przed ostatnim krwawieniem i już wówczas pojawiają się objawy. Dochodzi wówczas do stopniowego wygasania pracy jajników;

• etap okołomenopauzalny – czas ostatniej miesiączki, objawy są wówczas najbardziej odczuwalne;

• etap postmenopauzalny – rok po zakończeniu krwawienia, kiedy symptomy wciąż są odczuwalne, jednak stają się mniej uporczywe. Jakie są najbardziej charakterystyczne objawy menopauzy? Pierwszą oznaką zbliżającej się menopauzy są zaburzenia cyklu miesiączkowego. Krwawienia stają się nieregularne, często są też bardziej lub mniej obfite. Jednocześnie już wówczas mamy do czynienia z charakterystycznymi uderzeniami gorąca, które pojawiają się nagle. Towarzyszy im nadmierna potliwość oraz zaczerwienienie skóry. Z czasem zauważalne są także osteoporoza, a nawet drżenie ciała, szczególnie kończyn. Dodatkowo wiele kobiet w tym czasie dostrzega znaczny spadek libido, na dodatek nierzadko pojawia się problem w postaci suchej pochwy. Z tego względu stosunek może być nieprzyjemny, a nawet powodować ból. Menopauza może również powodować kołatanie serca, a także ból głowy i mięśni. Dodatkowo często zostaje zaburzona praca zwieraczy, dlatego występują kłopoty z trzymaniem moczu. Trzeba też podkreślić, że klimakterium ma ogromny wpływ na nasze ogólne samopoczucie. Kobiety przechodzące menopauzę mają do czynienia z częstym zmęczeniem, wahaniami nastroju, problemami z pamięcią i koncentracją. Mogą się też pojawić trudności z zasypianiem, a sen często jest przerywany przez nagłe, niewyjaśnione uczucie niepokoju. Jeśli zauważamy pewne nieprawidłowości w naszym cyklu miesiączkowym, a do tego zdarzają nam się uderzenia gorąca – to znak, żeby udać się do ginekologa i omówić ewentualne możliwości. Jednocześnie trzeba pamiętać, że nieregularne krwawienia niekoniecznie muszą wiązać się z menopauzą. Na miesiączkę ma wpływ wiele czynników, w tym stres, terapia hormonalna czy urodzenie dziecka. Dodatkowo niektóre kobiety z natury nie mają regularnego cyklu miesiączkowego. Dlatego tak ważne są stałe wizyty u ginekologa, by mieć pewność, że nasze ciało funkcjonuje prawidłowo. Czy objawy menopauzy są powodem do niepokoju? Pod wieloma względami objawy menopauzy to coś, z czym po prostu musi się zmierzyć każda kobieta. Nie powinny nas one martwić – to naturalny wynik przekwitania. Jednak w chwili, kiedy dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, które odbiegają od standardowych symptomów klimakterium, należy jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza. Stały kontakt z ginekologiem jest istotny również dlatego, że możemy w ten sposób uzyskać pomoc w zakresie łagodzenia objawów menopauzy. Często proponowaną metodą jest hormonalna terapia zastępcza, która uzupełnia poziom estrogenu i może nie tylko zmniejszyć dolegliwości, ale też opóźnić czas ostatniego krwawienia. Kontrola lekarska w czasie menopauzy jest istotna, ponieważ wówczas wzrasta ryzyko nowotworów i problemów kardiologicznych, na dodatek często spotykane są dolegliwości intymne. Ponadto zdecydowanie warto rozważyć terapię z psychologiem – nasilenie objawów klimakterium może doprowadzić nawet do stanów depresyjnych, które na dodatek nasilają się pod wpływem perspektywy starzenia się. Profesjonalna pomoc jest wówczas niezbędna. Jak skutecznie zniwelować uciążliwe objawy menopauzy? Jak już zostało wspomniane, zastępcza terapia hormonalna może znacząco uśmierzyć dolegliwości związane z menopauzą. Nie jest jednak konieczne jej wdrożenie, by faktycznie złagodzić objawy – wiele metod zapobiegania to działania tak proste, że możemy je przeprowadzić samodzielnie. Przede wszystkim konieczna jest zmiana trybu życia, w tym wprowadzenie zdrowej diety. W czasie menopauzy może znacząco wzrosnąć poziom cholesterolu, na dodatek w trakcie badań mogą wyjść na jaw niedobory najważniejszych witamin i minerałów. Dlatego należy wyeliminować z jadłospisu ciężkostrawne produkty, w tym smażone potrawy. Zamiast tego posiłki powinny być oparte głównie na świeżych warzywach i owocach, a także na rybach. Konieczne jest stałe uzupełnianie witaminy D oraz wapnia. Dodatkowo w trakcie przekwitania nie należy nadużywać alkoholu oraz palić papierosów. W przeciwnym wypadku uderzenia gorąca mogą pojawiać się znacznie częściej, a ponadto przyspieszają starzenie się cery. Ważna jest też aktywność fizyczna, która pozwoli wzmocnić kości. By jeszcze lepiej radzić sobie z potliwością i gorącem, dobrym rozwiązaniem jest stosowanie chłodnych okładów, zarówno z wody, jak i z ziół. Należy się również zastanowić nad tym, jak poprawić jakość snu – wcześniejsze położenie się spać oraz zrelaksowanie się tuż przed wejściem do łóżka może ułatwić zasypianie. Czynnikiem, który w znacznym stopniu przyspiesza oraz wzmaga objawy menopauzy, jest stres. Dlatego warto starać się możliwie jak najbardziej ograniczać nerwowość i unikać sytuacji, które mogą wzbudzić u nas niepokój. Ważne jest, by zawsze w ciągu dnia znaleźć chwilę dla siebie i pozwolić sobie na odpoczynek. Można także spróbować medytacji, uspokajających technik oddychania czy jogi. Podczas menopauzy nie należy też zapominać o potrzebach naszej cery. Skóra z biegiem lat traci jędrność i gładkość, pojawiają się też zmarszczki. Na dodatek trudno jest utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, który jest niezbędny do utrzymania naturalnej bariery ochronnej i wspomożenia regeneracji naskórka. Produkty Vichy z gamy Liftactiv są przeznaczone szczególnie dla kobiet, które chcą przywrócić skórze elastyczność oraz młodzieńczy blask. Na dzień doskonale sprawdzi się Liftactiv Collagen Specialist, krem redukujący zmarszczki, który powstał na bazie peptydów, witaminy C oraz niezwykłej wody wulkanicznej Vichy, pełnej cennych minerałów. Produkt znakomicie wpływa na jędrność, napina skórę, a do tego niweluje kurze łapki. Dodatkowo stymuluje produkcję naturalnych włókien kolagenowych. Wieczorem zaś sprawdzi się Vichy Liftactiv Supreme Noc – Kompleksowa przeciwzmarszczkowa pielęgnacja ujędrniająca na noc. Działa już od pierwszego użycia, dając znakomity efekt liftingu. Dzieje się tak m.in. dzięki zawartości ramnozy, składnikowi naturalnego pochodzenia, który zwiększa aktywność skóry właściwej, przywracając jędrność i elastyczność. Pamiętajmy, że bardzo ważna jest także pielęgnacja skóry wokół oczu. W tych okolicach jest ona z reguły cienka, delikatna i wrażliwa, na dodatek zmarszczki są doskonale widoczne. By zwiększyć jej gładkość, możemy stosować Vichy Liftactiv Przeciwzmarszczkową pielęgnację liftingującą pod oczy. Potwierdzona klinicznie skuteczność daje zdumiewające rezultaty. Takie objawy menopauzy, jak niepokój, uderzenia gorąca czy zaburzenia snu mogą sprawić, że nasza cera będzie wyglądała na przemęczoną, co wpłynie postarzająco na nasz wygląd. Dlatego codzienną rutynę pielęgnacyjną warto uzupełnić Antyoksydacyjnym koncentratem przeciwko objawom zmęczenia Liftactiv Supreme. Jego formuła została oparta na drogocennych składnikach aktywnych: witaminie C i E, ekstrakcie z sosny oraz fragmentaryzowanym kwasie hialuronowym. Takie bogactwo wysokiej jakości substancji rozświetla i wzmacnia skórę. Cera dojrzałych kobiet, zwłaszcza w okresie okołomenopauzalnym, może być znacznie przesuszona. Dlatego rano lub wieczorem, tuż przed nałożeniem ulubionego kremu, warto użyć Boostera wzmacniająco-nawilżającego z kwasem hialuronowym Minéral 89. Zapewnia optymalny poziom nawodnienia, dzięki czemu nasza skóra będzie wyglądała na zdrowszą. Booster szybko się wchłania i świetnie się nadaje pod makijaż.