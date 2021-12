Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak świętują 5. rocznicę związku. "Już nie mogę się doczekać, co będzie dalej"

Świętują 5. rocznicę związku

- 5 lat. Poznawania się, docierania się, pomagania sobie nawzajem, troszczenia się o siebie, kłócenia się o pierdoły, wybaczania sobie, akceptowania swoich wad, trwania przy sobie w najtrudniejszych momentach. Zaczynamy kolejną piątkę i już nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Iść przez życie z przyjacielem, którego się kocha to najpiękniejsze czego możemy doświadczyć, choć czasami długo nam zajmuje, żeby to pojąć - napisała na swoim profilu na Instagramie Karolina Szymczak, dodając wspólne zdjęcie z mężem.