Płaszcz z wełny lub z puchem był dla ciebie za drogi? Teraz można je mieć 40% taniej!

Najlepsze płaszcze na zimę to takie, które są najcieplejsze, a więc wykonane z naturalnych materiałów: pierza lub wełny. Nasze poszukiwania zwęziłyśmy więc do (prawdziwych) puchowych płaszczy i tych z dużym odsetkiem wełny w składzie. Nic bowiem nie ma takich możliwości termoregulacyjnych, jak owcza wełna i ptasi puch. Dają ciepło, nie blokując tym samym przepływu powietrza. A do tego są inwestycją na lata.