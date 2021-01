Płaszcze wiosenne damskie - znajdź swój model do 200 zł!

Są praktyczne, stylowe i pasują nie tylko do eleganckich zestawów. Najmodniejsze płaszcze damskie na wiosnę 2021 ochronią przed chłodem i dodadzą szyku. Na jaki model postawić? Sprawdź przegląd płaszczy wiosennych do 200zł!

Najmodniejsze płaszcze damskie na wiosnę 2021 – te modele królują na wybiegach Moment, w którym zamienimy puchówki i wełniane płaszcze na lżejsze okrycie wierzchnie, zbliża się wielkimi krokami, dlatego już teraz warto rozejrzeć się za idealnym płaszczem na wiosnę. Jaki wybrać? Klasyczny, beżowy będzie pasował do wszystkiego. Cieplejszy, pikowany sprawdzi się w chłodne poranki i wieczory. A ten w intensywnym kolorze sprawi, że wyróżnimy się z tłumu w dobrym stylu. Projektanci przekonują nas do wiosennych płaszczy w nietypowych wersjach kolorystycznych, z materiałów o wyrazistych fakturach i fasonów oversize. Ma być wygodnie i stylowo. Wybór płaszcza na wiosnę właśnie przed Tobą? Oto najmodniejsze modele do 200zł!

Nieśmiertelny trencz – jaki wybrać na wiosnę 2021? Legendarny trencz Burberry to wiosenny płaszcz, który nigdy nie wychodzi z mody, ale w tegorocznych trendach prym wiedzie ten w wydaniu oversize. Na długie, przeskalowane trencze z bufiastymi rękawami czy do samej ziemi stawiają projektanci czołowych domów mody – od Louis Vuitton po Pradę. My podobne wiosenne płaszcze damskie znaleźliśmy na domodi.pl za nie więcej niż 200 zł. Z czym je nosić? Trencze oversize pasują nie tylko do sukienek czy koszul i cygaretek. Influencerki łączą je też z dresami, sportowymi butami czy jeansami i balerinami. To zdecydowanie jedno z najbardziej uniwersalnych okryć wierzchnich na wiosnę!

Wiosenne płaszcze damskie ze skóry i zamszu Białe, beżowe i w odcieniach czekoladowego brązu były hitem pokazu Hermes. A czarne i kobaltowe pojawiły się w kolekcji Burberry. Projektanci są zgodni: w tym sezonie zamiast ramoneski warto wybrać skórzany płaszcz, ale na zakup modnego modelu ze skóry lub zamszu nie musisz przeznaczać więcej niż 200zł! Stylowe, skórzane i zamszowe okrycia na wiosnę 2021 proponują najpopularniejsze sieciówki z Reserved i Mohito na czele. Taki płaszcz na wiosnę to efektowna baza codziennych stylizacji. Sprawdzi się zarówno w minimalistycznych zestawach z jeansami i t-shirtem typu basic, jak i w bardziej wyszukanych połączeniach z boho sukienkami we wzory czy w eleganckich, biznesowych total lookach.

W pastelach i neonach – płaszcze na wiosnę w mocnych kolorach Pomarańcz? Fuksja? A może delikatne pastele? Neonowe i pastelowe płaszcze na wiosnę 2021 zdominowały pokazy czołowych designerów, a w sieciówkach i sklepach online znajdziemy ich tańsze odpowiedniki. Czerwony, pudrowo-różowy czy błękitny będzie prostym sposobem na oryginalną wiosenną stylizację, ale odpowiednio dobrany do tego, co kryje nasza szafa, okaże się naprawdę uniwersalny! Przykładowo: czerwony idealnie współgra z beżami, czernią, jeansem czy marynarskimi paskami, a jasny, pastelowy płaszcz na wiosnę będzie świetnie wyglądał z ubraniami i dodatkami w bieli, szarościach, beżach czy innych pastelowych odcieniach.

Pikowane płaszcze damskie na wiosnę 2021 – na zmienną pogodę W roli przejściowego okrycia wierzchniego idealnie sprawdzi się z kolei cieplejszy płaszcz pikowany. Modele z charakterystycznymi przeszyciami biją rekordy popularności wśród fashionistek i wszystko wskazuje na to, że zostaną streetwearowym hitem sezonu. Na topie są szczególnie dłuższe pikowane płaszcze na wiosnę z paskiem w talii w neutralnych kolorach – czerni, zieleni khaki, beżu czy szarości. Można je nosić na różne sposoby: do jeansów i białych trampek, do marynarek, cygaretek i butów na obcasie albo do sukienek i botków.

