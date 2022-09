Po 15 latach została zdradzona. Separacja uratowała ich związek

Adw. Borysewicz nie miała w swojej karierze przypadku, żeby separacja uratowała małżeństwo. – Raczej mam małżeństwa, u których sąd zdecydował o separacji i to tak trwa – ani nie było złożonego pozwu o rozwód, ani wniosku o zniesienie separacji. Z reguły bywa tak, przynajmniej na gruncie statystyk, że małżonkowie, którzy wnieśli o separację, po paru miesiącach czy latach i tak składają pozew o rozwód. Z prostego powodu; jeżeli jest separacja, to jak sama nazwa wskazuje, małżonkowie są od siebie odseparowani. Nie spędzają razem czasu, nie próbują rozwiązać problemów, przez co jeszcze bardziej się od siebie oddalają. Często mają już nowych partnerów, co bynajmniej ich do siebie nie przybliża, więc taki układ ostatecznie kończy się rozwodem – wyjaśnia.