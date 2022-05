Po trzech miesiącach wróciła do Kijowa. Pokazała, jak wygląda jej mieszkanie

Młoda Ukrainka, podobnie jak miliony jej rodaków, uciekła z ojczyzny po bestialskiej inwazji Rosji. 24-latka trafiła do Pragi, gdzie spędziła ostatnie trzy miesiące. Teraz, na podstawie informacji ukraińskich służb, zdecydowała się na powrót do Ukrainy. Na TikToku pokazała swoją podróż do domu. Jej post stał się internetowym viralem. Do tej pory zyskał już ponad 2,2 mln wyświetleń.