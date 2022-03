Poczucie zagrożenia może zbliżyć? "Drobne nieporozumienia schodzą na dalszy plan"

Towarzyszy nam też poczucie bezsilności, możemy jedynie obserwować to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Oczywiście pomagamy na miejscu, ale to nie zmienia faktu, że tam giną ludzie. W tej bezradności wiele osób przeżywa frustrację, co powoduje, że możemy na to, co się dzieje, reagować agresją, a to z pewnością wpływa na nasze relacje. Będziemy teraz ostrożniejsi, mniej zadowoleni. Może być też tak, że poczucie niepokoju, lęku będzie dominować i wypierać inne stany emocjonalne. A osoba, która się boi, nie osiąga na przykład łatwo podniecenia. Warto zatem wziąć poprawkę na to, że możemy czuć się gorzej i że mamy do tego prawo. Możemy wszystko widzieć bardziej pesymistycznie, włącznie z naszymi relacjami. Warto być dla siebie trochę bardziej wyrozumiałym i nie podejmować teraz żadnych radykalnych życiowych decyzji.